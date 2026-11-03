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ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, बहाने से घर में बुलाया, धमकाकर की गलत हरकत

ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के श्रीराम वाटिका इलाके में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।

By Jogendra SenEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 07:07:33 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 07:21:33 PM (IST)
ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, बहाने से घर में बुलाया, धमकाकर की गलत हरकत
नौ साल की बच्ची को कमरे में ले जाकर पड़ोसी ने की छेड़छाड़ (प्रतीकात्क फोटो)

HighLights

  1. ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़
  2. गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की घटना
  3. आरोपी पड़ोसी मनोज माहौर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर गलत हरकत करने का आरोप है। पुलिस ने बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर आरोपित मनोज माहौर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

श्रीराम वाटिका में हुई घटना

घटना श्रीराम वाटिका, पानी की टंकी के पास की है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को बच्ची घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मनोज माहौर उसे अपने कमरे में ले गया। बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाती थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा बंद कर उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे धमकाया।


रोने पर खोला दरवाजा, फिर थाने पहुंचे माता-पिता

बच्ची के रोने पर आरोपी ने दरवाजा खोला, जिसके बाद डरी-सहमी बच्ची घर पहुंची और अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। माता-पिता बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

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