ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, बहाने से घर में बुलाया, धमकाकर की गलत हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर गलत हरकत करने का आरोप है। पुलिस ने बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर आरोपित मनोज माहौर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

श्रीराम वाटिका में हुई घटना घटना श्रीराम वाटिका, पानी की टंकी के पास की है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को बच्ची घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मनोज माहौर उसे अपने कमरे में ले गया। बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाती थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा बंद कर उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे धमकाया।