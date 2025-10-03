हत्या या आत्महत्या... MP के पिछोर क्षेत्र में तीन युवतियों की मौत बनी मिस्ट्री, अब तक नहीं हो सका खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। पिछोर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पिछले डेढ़ साल में तीन युवतियों की संदिग्ध हालातों में हुई मौत मिस्ट्री बनी हुई हैं। एक मामले का तो पुलिस डेढ़ साल बाद भी नहीं जान सकी है कि उसकी मौत हत्या थी या आत्महत्या। वहीं हाल ही में दो अन्य युवतियों की मौत के मामले में भी पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है।

केस-1 लापता युवती का कुएं में मिला शव अंजली पालखनियाधाना थाना क्षेत्र के ग्राम मुहारीकलां निवासी 15 वर्षीय बालिका अंजली पाल, 5 अप्रैल 2024 की रात अचानक घर से लापता हो गई थी। युवती का शव 7 अप्रैल को गांव से दूर करनजू लोधी के खेत में मिला। स्वजन ने इस मामले में दो युवकों पर संदेह जताया था। स्वजन के अनुसार उनकी बेटी उन युवकों के संपर्क में थी। युवती की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी संदेहास्पद हालात बताए गए थे और जांच के लिए रिपोर्ट बाहर भी भिजवाई गई थी। इसके बाद पूरे मामले की फाइल दब गई। अंजली की मौत के कारणों का राजफाश अब तक नहीं हो सका है।