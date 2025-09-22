Gwalior में बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला चेक, शातिर ने ऐसे निकाल लिए 1.90 लाख रुपए, पुलिस भी हैरान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला गया चेक चोरी होकर कैश भी हो गया। यह अजब घटना कोतवाली इलाके में आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सामने आई है। घटना आठ सितंबर की है जिस दिन एक लाख 90 हजार रुपये का चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला गया। जब चेक का भुगतान चेक पर लिखे नाम को नहीं हुआ और अकाउंट से रुपए भी निकल गए तो व्यापारी को माजरा कुछ और लगा।

पता करने पर सामने आया कि बैंक के ड्रॉप बॉक्स से चेक बैंक प्रबंधन तक पहुंचा ही नहीं है। इसके बाद बैंक से डिटेल मांगी गई है कि चेक किसने कैश किया और किसके खाते में पहुंचा है। इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाना पुलिस से की गई है जिसपर जांच चल रही है।

अकाउंट से 1.90 लाख रुपए का हुआ पेमेंट

पुलिस जानकारी के अनुसार गोल पहाड़िया बिजली घर के पास रहने वाले संतोष कुमार झा का खाता जीवाजी चौक की बैंक ऑफ इंडिया में है। 8 सितंबर को 1 लाख 90 हजार रुपए का अकाउंट पे चेक गणेश बाग निवासी सुभाष शर्मा के नाम से बनाया गया। चेक को सुभाष शर्मा ने महाराज बाड़ा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था। अगले ही दिन चेक के माध्यम से रुपये निकल गए। अकाउंट से 1.90 लाख रुपए का पेमेंट होने का मैसेज भी संतोष कुमार के मोबाइल पर आया था।

यह भी पढ़ें- Indore Truck Accident में ड्राइवर और हेल्पर को जेल, ट्रक मालिक की तलाश जारी

पीड़ित ने पुलिस में दर्ज की शिकायत

यह रुपए सुभाष शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे। जब अकाउंट में कैश नहीं आया तो सुभाष शर्मा बैंक पहुंचे। बैंक प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो सुभाष शर्मा चेक डालते भी दिखे। पुलिस पड़ताल के अनुसार एक टोपी लगाए व्यक्ति ने चेक कैश कराया है जिसकी डिटेल भी पता चल गई है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा के अनुसार कुछ जानकारी मिली है, जांच जारी है।