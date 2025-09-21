मेरी खबरें
    Indore Truck Accident में ड्राइवर और हेल्पर को जेल, ट्रक मालिक की तलाश जारी

    MP News: एरोड्रम टीआइ तरुण भाटी के अनुसार आरोपित गुलशेर (धरमपुरी) और शंकर ठाकुर का रिमांड समाप्त हो गया। आरोपित के बयान के आधार पर ट्रक मालिक साहिल को भी आरोपित बनाया गया। रविवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:59:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:59:05 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शराब के नशे में तीन राहगीरों की जान लेने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब पुलिस ट्रक मालिक साहिल खान की तलाश कर रही है। वापी के ट्रांसपोर्टर को भी नोटिस भेजा गया है।

    ड्राइवर और हेल्पर को जेल भेजा

    एरोड्रम टीआइ तरुण भाटी के अनुसार आरोपित गुलशेर (धरमपुरी) और शंकर ठाकुर का रिमांड समाप्त हो गया। आरोपित के बयान के आधार पर ट्रक मालिक साहिल को भी आरोपित बनाया गया। रविवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया।

    ट्रक मालिक की तलाश जारी

    पुलिस ने वापी (गुजरात) के गणेश रोडलाइंस (ट्रांसपोर्टर) को भी नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार, ट्रक में गत्ते और पेपर लोड किए गए थे, जो वापी से आए थे। पुलिस अब बिल्टी अनुबंध के संबंध में पूछताछ करेगी।

