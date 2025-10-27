मेरी खबरें
    'कट्टर मुस्लिम हूं, कहीं और शादी नहीं होने दूंगा...', ग्वालियर में सिरफिरे आशिक ने सरेराह छात्रा को दी धमकी, दहशत में परिवार

    MP News: ग्वालियर में सिरफिरे आशिक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सरेराह हिंदू छात्रा का हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहा कि वह कट्टर मुस्लिम है। अगर उससे शादी नहीं की, तो वह किसी और से शादी नहीं होने देगा। मामला ग्वालियर के माधोगंज क्षेत्र का है।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 08:10:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 08:10:18 PM (IST)
    सिरफिरे आशिक ने सरेराह छात्रा को दी धमकी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. ग्वालियर में हारून खान ने हिंदू छात्रा को धमकाया
    2. रास्ता रोककर हाथ पकड़ा, जान से मारने धमकी दी
    3. इंदौर में पढ़ाई कर रही छात्रा दिवाली पर आई थी घर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिरफिरे आशिक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सरेराह हिंदू छात्रा का हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहा कि वह कट्टर मुस्लिम है। अगर उससे शादी नहीं की, तो वह किसी और से शादी नहीं होने देगा। मामला ग्वालियर के माधोगंज क्षेत्र का है। 20 वर्षीय छात्रा इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने माधोगंज इलाके में मदीना मस्जिद के पास रहने वाले हारून खान को गिरफ्तार कर लिया है।

    आते-जाते बुरी नियत से घूरता था युवक

    प्रीतमपुर कालोनी निवासी 20 वर्षीय छात्रा कुछ समय पहले तक ग्वालियर में ही पढ़ रही थी। छात्रा इंदौर गई, तो करीब एक महीने पहले आरोपित ने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और दोस्ती के लिए मैसेज करने लगा। परेशान होकर छात्रा ने नंबर ब्लॉक कर दिया। बीते दिनों छात्रा दीपावली पर घर आई, तो आरोपित उसका पीछा करने लगा। दिन भर छात्रा के घर के बाहर खड़ा रहता। उसे आते-जाते बुरी नियत से घूरता।


    रास्ता रोककर हाथ पकड़ा और दी धमकी

    बीते रोज आरोपित ने छात्रा का घर के पास ही हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। छात्रा ने शोर मचाया और अपने स्वजनों के साथ थाने पहुंची। माधोगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार कर लिया। छात्रा आरोपित से इतनी डरी हुई है कि वह अकेले घर से बाहर नहीं निकल रही है। जान से मारने की धमकी के बाद परिवार भी दहशत में है।

