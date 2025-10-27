मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना अखाड़ा... 2 यात्रियों में जमकर चले लात-घूंसे, Video वायरल

    MP News: टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मारपीट होने के चलते किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं।

    By Manish Asati
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:46:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:46:49 PM (IST)
    MP का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना अखाड़ा... 2 यात्रियों में जमकर चले लात-घूंसे, Video वायरल
    स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरते समय दो यात्रियों में विवाद।

    HighLights

    1. स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरते समय दो यात्रियों में विवाद
    2. करीब 10 मिनट तक रेलवे स्टेशन पर चले लात-घूंसे
    3. घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मारपीट होने के चलते किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। जहां पर घटना के दौरान रेलवे सुरक्षाकर्मी मौके पर नजर नहीं आए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

    ट्रेन से उतरने के दौरान दो यात्रियों के बीच मारपीट

    बताया गया कि टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर रविवार रात पैसेंजर ट्रेन से उतरने के दौरान दो यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना करीब 10 मिनट तक चली, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।


    यह भी पढ़ें- MP Top News: भाजपा नेता ने किसान को कुचलकर मारा, सतना में टला बड़ा रेल हादसा, पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने किए महाकाल के दर्शन

    रेल सुरक्षा के जवान नदारद

    वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर अक्सर रेल सुरक्षा के जवान नदारद रहते हैं। यात्रियों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही, लेकिन कोई भी सुरक्षा गार्ड दिखाई नहीं दिया। वहीं मामले में कोतवाली टीआइ बृजेंद्र चाचौदिया ने कहा कि वीडियो के आधार पर मारपीट की घटना में शामिल लोगों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उनकी तलाश भी कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.