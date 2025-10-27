MP का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना अखाड़ा... 2 यात्रियों में जमकर चले लात-घूंसे, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मारपीट होने के चलते किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। जहां पर घटना के दौरान रेलवे सुरक्षाकर्मी मौके पर नजर नहीं आए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

ट्रेन से उतरने के दौरान दो यात्रियों के बीच मारपीट बताया गया कि टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर रविवार रात पैसेंजर ट्रेन से उतरने के दौरान दो यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना करीब 10 मिनट तक चली, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।