MP का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना अखाड़ा... 2 यात्रियों में जमकर चले लात-घूंसे, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मारपीट होने के चलते किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। जहां पर घटना के दौरान रेलवे सुरक्षाकर्मी मौके पर नजर नहीं आए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
बताया गया कि टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर रविवार रात पैसेंजर ट्रेन से उतरने के दौरान दो यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना करीब 10 मिनट तक चली, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर अक्सर रेल सुरक्षा के जवान नदारद रहते हैं। यात्रियों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही, लेकिन कोई भी सुरक्षा गार्ड दिखाई नहीं दिया। वहीं मामले में कोतवाली टीआइ बृजेंद्र चाचौदिया ने कहा कि वीडियो के आधार पर मारपीट की घटना में शामिल लोगों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उनकी तलाश भी कर रहे हैं।