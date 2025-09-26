मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में बैंक का बड़ा घोटाला... लॉकर में बदल दिया 4.5 करोड़ रुपए का सोना, 26 ग्राहकों की उड़ी नींद

    Gwalior News: इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक अपना सोना लेने पहुंचा। जांच में पता चला कि उसका सोना नकली था इसके बाद कंपनी ने आठ लॉकरों की जांच की तो इस तरह 26 पैकेज नकली पाये गए। घटना की जानकारी मिलते ही विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। कंपनी सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का काम करती है।

    By Varun Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 04:40:06 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 04:40:05 PM (IST)
    MP में बैंक का बड़ा घोटाला... लॉकर में बदल दिया 4.5 करोड़ रुपए का सोना, 26 ग्राहकों की उड़ी नींद
    MP में बैंक का बड़ा घोटाला।

    HighLights

    1. 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम सोना बदल नकली रखा
    2. गायब हुए सोने की कीमत साढ़े चार करोड़ के लगभग
    3. फाइनेंस शाखा का प्रबंधन की संदेह के घेरे में, जांच शुरु

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदल नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी की ऑडिट के दौरान पता चला कि 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया गया। गायब सोने की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपए आंकी गई है।

    मामले का ऐसे हुआ खुलासा

    इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक अपना सोना लेने पहुंचा। जांच में पता चला कि उसका सोना नकली था इसके बाद कंपनी ने आठ लॉकरों की जांच की तो इस तरह 26 पैकेज नकली पाये गए। घटना की जानकारी मिलते ही विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। कंपनी सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का काम करती है।

    करोड़ों का सोना गायब

    जानकारी के अनुसार मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में करोड़ों का सोना गायब होने की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जब कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उनका एक सुनार जेवरों की गुणवत्ता चेक करता है, उसी के आधार पर उसकी कटौती कर रेट तय कर ब्याज के रूप में रकम दी जाती है। सोने को पॉलीथिन में पैक कर सील लगाई जाती है, जिसे बाद में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर लाकर में रखते हैं। शाखा में असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा और मैनेजर चंद्रभान कुशवाहा पदस्थ हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।

    यह भी पढ़ें- घर में घुसकर 5 साल के मासूम का काटा गला, चीखती-चिल्लाती रही मां; MP के धार जिले की घटना

    जिनका सोना गया वह घबराए

    ऑफिस पहुंचे जिन लोगों के सोने के पैकेट बदले गए हैं वे घबराए हुए हैं। मेहनत की कमाई से बनवाए जेवरों को गिरवी रखकर लोन लिया और फाइनेंस कंपनी के लाकर से ही सोना बदल दिया गया। पीड़ित लोगों में आक्रोश है और कड़ी कार्रवाई पर सोना वापस कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी पहुंचे जो अपने सोने की जांच करने गए। वहीं पुलिस के अनुसार कंपनी के अधिकारियों ने शिकायती आवेदन दिया है जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.