₹260 के अखरोट का धोखा पड़ा महंगा, ग्वालियर के युवक को अब Google देगा 21 हजार, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गूगल पर दिखाए गए एक ऑनलाइन विज्ञापन पर भरोसा कर 260 रुपये का भुगतान करने के बाद अखरोट की डिलीवरी नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने गूगल कंपनी को उपभोक्ता को 21 हजार 260 रुपये देने के आदेश दिए हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में कमी आयोग ने कहा कि गूगल के मंच पर आकर्षक और भ्रामक विज्ञापन प्रदर्शित हुआ और शिकायत के बाद भी कंपनी संबंधित विज्ञापनदाता के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दे सकी। आयोग ने इसे सेवा में कमी माना। जिला आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने 28 सितंबर 2026 को यह आदेश बृजमोहन महाजन की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर दिया। महाजन ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। 87 प्रतिशत छूट देखकर किया भुगतान परिवाद के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को बृजमोहन महाजन गूगल नेटवर्क पर समाचार देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें "हैप्पी अवर्स-6 दिवाली सेल ऑनलाइन" नाम की वेबसाइट पर एक किलो अखरोट गिरी केवल 260 रुपये में उपलब्ध होने का विज्ञापन दिखाई दिया।

विज्ञापन में 87 प्रतिशत छूट का उल्लेख था और प्रस्ताव सीमित समय के लिए होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने 260 रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन अखरोट की डिलीवरी नहीं हुई और न ही विक्रेता की ओर से कोई जानकारी दी गई। महाजन ने गूगल को शिकायत भी की। कंपनी की ओर से उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित वेबसाइटों की जानकारी दी गई, लेकिन विज्ञापनदाता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। चार लाख रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति मांगी थी परिवादी ने 260 रुपये वापस करने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपये और प्रकरण व्यय के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी। आयोग ने मामले में गूगल कंपनी को नोटिस दिया, लेकिन उसके अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।