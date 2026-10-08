ADPO के 10% प्रमोशन कोटे पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, DPC परिणाम सीलबंद रखने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटे को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई हुई।

तीन घंटे बहस चलने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को प्रस्तावित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हो सकती है, लेकिन समिति की सभी सिफारिशों को सीलबंद रखा जाएगा। फैसला आने तक इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।