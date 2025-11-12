Agniveer Bharti 2025: खत्म होने वाला है अभ्यर्थियों का इंतजार, 15 नवंबर तक आ सकता है परिणाम, एक महीने आगे बढ़ी ट्रेनिंग

मेरी खबरें
    By amit mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 07:28:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 07:28:00 PM (IST)
    1. 15 नवंबर तक आ सकता है अग्निवीर परीक्षा का परिणाम
    2. लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे 10500 अभ्यर्थी
    3. चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश के 10 जिलों के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए अगस्त माह में शारीरिक परीक्षा दी थी। अब परीक्षा परिणाम आने वाला है। 15 नवंबर तक परीक्षा परिणाम आ सकता है। एक माह ट्रेनिंग आगे बढ़ने के चलते ही परीक्षा परिणाम विलंब से आ रहा है। परीक्षा परिणाम आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा।

    लिखित परीक्षा में चयनित हुए 10500 अभ्यर्थी

    देशभर के आठ ट्रेनिंग सेंटरों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से इनकी रवानगी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर के करीब 33 हजार अभ्यर्थियों ने अग्निवीर बनने के लिए लिखित परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में 10500 अभ्यर्थी चयनित हुए। इनकी शारीरिक परीक्षा अगस्त माह में शिवपुरी में हुई। शारीरिक परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसके बाद कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी।


    दौड़ को लेकर हुआ है बदलाव

    इस बार नया बदलाव हुआ था। पहले 5.30 मिनट से 5.45 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती थी। जो इस समयावधि में दौड़ पूर्ण कर लेता था, उसे ही उत्तीर्ण माना जाता था। लेकिन इस बार 1600 मीटर दौड़ के लिए 5.30 मिनट से 6.10 मिनट तक का समय दिया गया। अलग-अलग अवधि में दौड़ पूर्ण करने वालों को नंबर दिए जाएंगे। इसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी होगी।

    लिखित और शारीरिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। फिर दस्तावेजों का परीक्षण सेना भर्ती कार्यालय पर शुरू होगा। 15 दिन में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना किया जाएगा।

    अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर तक आ सकता है। इसके बाद दस्तावेज परीक्षण होगा, फिर ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाएगा। कर्नल पंकज कुमारनिदेशक, सेना भर्ती कार्यालय।

