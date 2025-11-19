Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 711 अभ्यर्थी चयनित, जानिए कब से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया, जिसमें पहली मेरिट लिस्ट में कुल 711 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इन चयनित युवाओं के दस्तावेजों का परीक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे तक भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।

मार्च में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर और सागर जिले सहित क्षेत्र के लगभग 33 हजार युवाओं ने भाग लिया था। इनमें से 10,032 उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षण दिया, जो शिवपुरी में 4 से 15 अगस्त तक आयोजित हुआ था। परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी कई दिनों से उत्सुक थे, जबकि ट्रेनिंग नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होनी थी, लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया।