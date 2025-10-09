ठग गैंग का खुलासा: बुजुर्ग महिलाओं को ठगा... शादियों में करते थे चोरी, गिरोह में बच्चे और महिलाएं भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: आगरा की ठग गैंग को पुलिस ने पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड पर लिया है। अब तक सिर्फ ग्वालियर की ही पांच वारदातों की बात सामने आई थी। पूछताछ में इन्होंने झांसी व जयपुर में इसी तरह से बुजुर्ग महिलाओं को ठगने का राजफाश किया है। इतना ही नहीं इस गैंग में शामिल महिला व बच्चे शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसते हैं और रुपये व गहनों से भरा पर्स चोरी कर ले जाते हैं। दरअसल, जनकगंज थाना पुलिस ने आगरा की पांच सदस्यीय गैंग को पकड़ा था, जिसमें दो किशोर शामिल हैं।
जबकि दो महिलाएं सीमा पत्नी किशोर चौहान, दीपा पत्नी सूरज बघेल और कार्तिक पुत्र बाबूलाल बघेल भी इसमें हैं। यह पांचों एक ही गैंग के सदस्य हैं। इनसे जब पूछताछ की तो जनकगंज के अलावा उपनगर ग्वालियर, मुरार, झांसी रोड, इंदरगंज में भी ठगी की वारदात का राजफाश किया। जनकगंज में इन लोगों ने 70 वर्षीय लक्ष्मी अग्रवाल के गहने ठगे थे, जो इनसे बरामद हो चुके हैं।
इन्हें कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया। इसमें नया खुलासा हुआ है कि इस गैंग ने इससे पहले झांसी व जयपुर में महिलाओं को ठगा है। यहां भी जिन महिलाओं को ठगा उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही थी। कार्तिक बघेल इससे पहले झांसी में चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है।
ठगी के अलावा शादी समारोह में चोरियां करते हैं। यह चोरियां भी अलग-अलग शहरों में की हैं। गैंग के बारे में आगरा, झांसी, जयपुर पुलिस को भी सूचना दी गई है। शुक्रवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ठग गैंग ने झांसी, जयपुर में घटना करना स्वीकार की है। शादियों में भी यह लोग चोरियां करते हैं।
-अतुल सोलंकी, थाना प्रभारी, जनकगंज।