ठग गैंग का खुलासा: बुजुर्ग महिलाओं को ठगा... शादियों में करते थे चोरी, गिरोह में बच्चे और महिलाएं भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: आगरा की ठग गैंग को पुलिस ने पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड पर लिया है। अब तक सिर्फ ग्वालियर की ही पांच वारदातों की बात सामने आई थी। पूछताछ में इन्होंने झांसी व जयपुर में इसी तरह से बुजुर्ग महिलाओं को ठगने का राजफाश किया है। इतना ही नहीं इस गैंग में शामिल महिला व बच्चे शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसते हैं और रुपये व गहनों से भरा पर्स चोरी कर ले जाते हैं। दरअसल, जनकगंज थाना पुलिस ने आगरा की पांच सदस्यीय गैंग को पकड़ा था, जिसमें दो किशोर शामिल हैं।

दो दिन की रिमांड पर जबकि दो महिलाएं सीमा पत्नी किशोर चौहान, दीपा पत्नी सूरज बघेल और कार्तिक पुत्र बाबूलाल बघेल भी इसमें हैं। यह पांचों एक ही गैंग के सदस्य हैं। इनसे जब पूछताछ की तो जनकगंज के अलावा उपनगर ग्वालियर, मुरार, झांसी रोड, इंदरगंज में भी ठगी की वारदात का राजफाश किया। जनकगंज में इन लोगों ने 70 वर्षीय लक्ष्मी अग्रवाल के गहने ठगे थे, जो इनसे बरामद हो चुके हैं।