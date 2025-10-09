MP में एक और घूसखोर पकड़ा गया, रिटायर्ड कर्मचारी से मांग रहा था 20 हजार रुपये

नई दुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: पोरसा जनपद पंचायत में पदस्थ बाबू सतीश गोले अपने ही विभाग के रिटायर कर्मचारी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने पकड़ा है। बाबू सतीश गोले जून महीने में रिटायर सहायक लेखाधिकारी तेजनारायण नवरिया से अर्जित अवकाशों का भुगतान करने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग कर रहा था।