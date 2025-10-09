मेरी खबरें
    MP में एक और घूसखोर पकड़ा गया, रिटायर्ड कर्मचारी से मांग रहा था 20 हजार रुपये

    MP Crime: मुरैना जिले के पोरसा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पदस्थ बाबू सतीश गोले को लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। वह रिटायर सहायक लेखाधिकारी तेजनारायण नवरिया से अर्जित अवकाशों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांग रहा था।

    By Manish Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 02:55:47 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 02:55:47 PM (IST)
    HighLights

    1. पोरसा जनपद में बाबू सतीश गोले रिश्वत लेते पकड़ा।
    2. लोकायुक्त ग्वालियर टीम ने ₹20,000 सहित किया गिरफ्तार।
    3. रिटायर कर्मचारी से अवकाश भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत।

    नई दुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: पोरसा जनपद पंचायत में पदस्थ बाबू सतीश गोले अपने ही विभाग के रिटायर कर्मचारी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने पकड़ा है। बाबू सतीश गोले जून महीने में रिटायर सहायक लेखाधिकारी तेजनारायण नवरिया से अर्जित अवकाशों का भुगतान करने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग कर रहा था।

    कर्मचारी ने लोकायुक्त की शिकायत

    इस बात की शिकायत कर्मचारी ने लोकायुक्त से की थी। मामले की पुष्टि होने पर गुरूवार को लोकायुक्त टीम ने बाबू सतीश गोले को पकड़ लिया। जिसकी कार्रवाई टीम पोरसा थाने में कर रही है। तेज नारायण के मुताबिक उससे 10 हजार रुपये पूर्व में लिए जा चुके थे। आपको बता दें कि कुल 30 हजार रुपये मांगे गए थे।

