मध्य प्रदेश में अब AI से होगी 'छात्रों और पढ़ाई' की निगरानी, लॉन्च किए गए तीन पोर्टल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई में उनके प्रदर्शन की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से की जाएगी।

इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए संगठन के आईटी सर्विस सेल ने तीन नए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए हैं, जिनका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप तैयार किए गए हैं।