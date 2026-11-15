MP में लापरवाही के फेर में फंसा स्ट्रीट लाइटों का प्रोजेक्ट, राजमार्गों पर शुरू नहीं हुई स्मार्ट लाइटिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे की स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट करने का प्रोजेक्ट लगातार पिछड़ता जा रहा है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के निर्देशों के पालन में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, रीवा, रतलाम, सागर, उज्जैन और विदिशा जैसे शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर नया केंद्रीयकृत स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगने की प्रक्रिया की जानी है।

इसकी टेंडर प्रक्रिया भी गत सितंबर माह में शुरू कर दी गई, लेकिन एनएचएआई के अफसर दो माह में यह तय नहीं कर पाए कि इस कार्य के लिए शर्तें किस प्रकार की रखी जाएं। ऐसे में फिलहाल ठेकेदारों को भी यह पता नहीं चल रहा है कि उन्हें काम क्या करना है।