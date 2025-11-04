Gwalior में एयरफोर्स अधिकारी हनी-ट्रैप का शिकार, प्रेम जाल में फंसा ठगे 14 लाख, फिर दी ये धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी को क्वैक-क्वैक एप के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसाकर 14 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि सिलीगुड़ी निवासी एक महिला ने उन्हें प्रेम और व्यापार के बहाने फंसाकर करीब 14 लाख रुपये ठग लिया और अब वह उन्हें बदनाम करने की धमकी दे रही है। अपनी शिकायत लेकर वायु सेना अधिकारी मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में गया जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका परिचय क्वैक-क्वैक एप के माध्यम से फरवरी 2025 में शुभश्री मोदक (सिलीगुड़ी) से हुआ। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान महिला ने खुद को इवेंट्स आयोजक होने के साथ सिक्योरिटी कंपनी शुरू करने की बात कही। इसके साथ ही कंपनी में निवेश करने पर नियमित लाभ का वादा किया।

महिला ने अधिकारी से ठगे 14 लाख शिकायतकर्ता के अनुसार, 28 फरवरी से 18 अगस्त के बीच विभिन्न तिथियों पर बैंक ट्रांजेक्शन, क्रेडिट-कार्ड और पेमेंट-ऐप के माध्यम से कुल लगभग 14 लाख महिला को दिए गए जिनमें छोटे-बड़े कई ट्रांजेक्शन शामिल हैं। प्रत्यक्ष घटनाओं का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि बीते 12 मार्च को सिलीगुड़ी के प्लानेट माल में महिला के आयोजक कार्यक्रम में वह आए, पर टिकट बिक न पाने के कारण कार्यक्रम फेल हो गया। इसके बाद महिला ने प्रेम संबंध बनाए रखने के मौके पर उन्हें कई बार होटल ले जाकर शारीरिक संबंध भी बनाए। धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश बाद में महिला ने कहा कि शिकायतकर्ता कंपनी में 20 प्रतिशत पार्टनर बन चुके हैं और अगस्त से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पर लाभ नहीं मिला। जैसा कि शिकायतकर्ता ने बताया, जब अगस्त 2025 में उसने पैसे वापस मांगने या लाभ देने का दबाव बनाया तो महिला ने बहाने बनाना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता के मुताबिक महिला ने यह भी धमकी दी कि वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा देगी और उसे बर्बाद कर देगी।