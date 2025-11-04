MP Top News: टीकमगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस... 3 की मौत, 9 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ अब दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। शहर के जिला न्यायालय के पीछे खाली पड़ी नगर पालिका परिषद की छह एकड़ जमीन पर अब दिव्यांग पार्क बनाने की योजना पर मुहर लगी है। इसमें परिषद ने प्रस्ताव पारित करते हुए कंसलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
2. बालाघाट के रुपेसर थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सोमवार देर रात से दोनों तरफ से लगातरा गोली बारी जारी है। ऐसे में सुरक्षाबल के जवानों ने जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
3. ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार रात भेरूघाट क्षेत्र में 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों का इलाज जारी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
4. सांसद द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले में एफआइआर न होने से राजनीति गरमा रही है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के छोटे भाई पंकज कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर पुलिस को कुछ नहीं करना है तो प्रशासन और पुलिस हमारे सामने न आए। हमारे मामले में पुलिस की जरूरत नहीं है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
5. महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरह अब मध्य प्रदेश में भी माओवादी समर्पण कर सकते हैं। हालही में हुए माओवादी सुनीता के समर्पण के बाद ऐसी संभावना जतायी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में 60 से अधिक माओवादी सक्रिय हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाएं हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)
6. कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात दुष्कर्म और लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपित रमजान खान ने 10वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय किशोरी को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया है। पड़ोसियों की सूचना पर सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपित उससे पहले ही फरार हो गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)