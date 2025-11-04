MP Top News: टीकमगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस... 3 की मौत, 9 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ अब दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। शहर के जिला न्यायालय के पीछे खाली पड़ी नगर पालिका परिषद की छह एकड़ जमीन पर अब दिव्यांग पार्क बनाने की योजना पर मुहर लगी है। इसमें परिषद ने प्रस्ताव पारित करते हुए कंसलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

2. बालाघाट के रुपेसर थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सोमवार देर रात से दोनों तरफ से लगातरा गोली बारी जारी है। ऐसे में सुरक्षाबल के जवानों ने जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)