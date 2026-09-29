खंडवा में सुनवाई नहीं होने पर बिफरा बुजुर्ग, सुरक्षाकर्मी खींचकर ले गए हॉल से बाहर, कलेक्टर ने पत्रकारों से की अभद्रता

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : बार-बार जनसुनवाई में आने के बाद भी आवेदकों की सुनवाई नहीं होने से वे आपा खो रहे हैं। दो माह पहले दी गई शिकायत का निराकरण नहीं होने से नाराज एक बुजुर्ग ने मंगलवार को जनसुनवाई में हंगामा किया। वह बिफर गया तो कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। सुरक्षाकर्मी उसकी बांह पकड़कर खींचकर बाहर ले गए। इस दृश्य का कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी कलेक्टर ने गुस्सा दिखाया और उन्हें अपशब्द कहे।

पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार जन विश्वास और जन संकल्प सेवा जैसे अभियान चला रही है लेकिन कलेक्टर गुप्ता जनसुनवाई में कम ही रुचि ले रहे हैं।मंगलवार को वे जनसुनवाई में 11 बजे की बजाय 12:45 पर पहुंचे।