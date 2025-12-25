मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Amit Shah in Gwalior: 'रुपया बोकर करोड़ों की कमाई, पंजाब-हरियाणा से तुलना...' पढ़ें अमित शाह का संबोधन

    Amit Shah in Gwalior: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर में आयोजित 'अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट-2025' में शिरकत की। इस अवसर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 04:27:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 04:27:29 PM (IST)
    Amit Shah in Gwalior: 'रुपया बोकर करोड़ों की कमाई, पंजाब-हरियाणा से तुलना...' पढ़ें अमित शाह का संबोधन
    Amit Shah in Gwalior: पढ़ें अमित शाह का संबोधन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर (Amit Shah in Gwalior) में आयोजित 'अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट-2025' में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दो लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति की नई रूपरेखा प्रस्तुत की।

    अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश की क्षमता और भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिन्हें प्रमुख बिंदुओं में नीचे देखा जा सकता है...

    naidunia_image

    अमित शाह के संबोधन की प्रमुख बातें:

    निवेश पर टिप्पणी: "मध्य प्रदेश की भौगोलिक लोकेशन और संसाधन इतने आकर्षक हैं कि यहां निवेश करना 'रुपया बोकर करोड़ों कमाने' जैसा है। यह भूमि निवेश के लिए अत्यंत उपजाऊ है।"

    रीजनल समिट की सराहना: "राजधानी के बजाय अलग-अलग अंचलों में 'रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव' करना एक क्रांतिकारी पहल है। इससे राज्य का संतुलित विकास होगा और यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगा।"

    अटल जी को नमन: "मेरा सौभाग्य है कि मैं उस मिट्टी पर हूँ जिसने 'बाल अटल' को निखारकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बनाया। उन्होंने स्वराज को सुशासन में बदलने का मार्ग दिखाया।"

    बीमारू टैग से मुक्ति: "एक दौर में विपक्षी शासन में मप्र 'बीमारू' राज्य था। शिवराज जी के प्रयासों ने यह टैग हटाया और अब डॉ. मोहन यादव की ऊर्जा इसे 'विकसित राज्य' बनाने की ओर ले जा रही है।"

    कृषि में नेतृत्व: "मप्र ने सिंचाई में 17% की वृद्धि की है और सात बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।"

    naidunia_image

    संतुलित विकास का नया मॉडल

    अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के 'वाइब्रेंट गुजरात' मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने निवेश के विकेंद्रीकरण की वैज्ञानिक शुरुआत की है। क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे इन सम्मेलनों से न केवल बड़े उद्योगों बल्कि स्थानीय उद्यमियों को भी लाभ होगा, जिससे क्षेत्रीय विषमताएं खत्म होंगी।


    समिट में दिग्गजों की मौजूदगी

    इस ऐतिहासिक समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य और देश-भर से आए प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह... MP को 2 लाख करोड़ की सौगात, 1.93 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.