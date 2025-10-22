मेरी खबरें
    अन्नकूट के आयोजनों से हरी सब्जियों के बढ़े दाम, मंडी में नई सब्जियों की आवक कमजोर

    अन्नकूट के आयोजनों के कारण ग्वालियर में हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अन्नकूट की सब्जी में 30 से अधिक सब्जियों का मिश्रण किया जाता है, जिससे मांग बढ़ गई है और दामों में वृद्धि हुई है। फिलहाल, मंडी में नई सब्जियों की आवक कमजोर है, जिससे दाम और बढ़ने की आशंका है

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 02:57:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 03:04:05 PM (IST)
    दीपावली के बाद अब और बढ़ सकती है सब्जियों के दाम। फाइल फोटो

    1. सब्जियों के दाम कुछ और बढ़ने की आशंका है।
    2. नई सब्जियों की मंडी में आवक भी कमजोर है।
    3. मैथी दो दिन पहले 50 रुपये किलो पर आ गई थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गोवर्धन पूजन के साथ ही अन्नकूट के आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजन बुधवार को गोधुलि बेला में होगा। फालका बाजार स्थित श्रीराम मंदिर व विष्णु मंदिर में मंगलवार की शाम को अन्नकूट को भोग लगा और अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। अन्नकूट (रामभाजा) की सब्जी से 30 के अधिक सब्जियों का मिश्रण किया जाता है।

    ऐसे में अन्नकूट के कारण हरी सब्जियों के दामों पर इसका असर पड़ा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए एक साथ सभी अन्नकूट की सब्जियों का मिश्रण 100 से 120 रुपये के प्रति किलो के भाव से मंगलवार को उपलब्ध थीं। इन सब्जियों के दाम कुछ और बढ़ने की आशंका है। फिलहाल नई सब्जियों की मंडी में आवक भी कमजोर है। मैथी दो दिन पहले 50 रुपये किलो पर आ गई थी, जो अब फिर 80 रुपये पर पहुंच गई है।


    पालक की आवक बढ़ने से दाम गिरे

    पालक की भी आवक बढ़ने से उसके दाम गिरे हैं। धनिया के दाम जरूर पिछले एक महीने से मंडी में 200 रुपये के आसपास हैं। बैंगन के दाम भी आवक के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं। नया लाल आंख का आलू 250 से 300 रुपये किलो सोमवार को, वहीं बिका मटर भी 350 रुपये किलो के आसपास थी। 15 दिन में सामान्य स्तर हो जाएंगे सब्जियों के भाव सब्जी विक्रेता हरकृष्ण कुशवाह का कहना है कि सब्जियों का अभी संधिकाल है।

    यह हैं सब्जियों के भाव, फूल गोभी बिक रही 80 से 90 रुपये प्रतिकिलो, बथुआ और चने की भाजी 140 रुपये किलो हुई

    15 दिन बात हरी सब्जियों के दाम सामान्य स्तर पर आएंगे

    ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों का विदाई का समय होने के कारण कम आवक है और शरद ऋतु की सब्जियां मंडी में अभी आना शुरू हुई हैं। इसलिए सब्जियों के भाव कुछ अधिक हैं। अन्नकूट पर नई सब्जियों के मांग कुछ अधिक होने के कारण दाम मंडी में आवक के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। सब्जियों के भाव मंडी में आवक के अनुसार सुबह हर घंटे में घट-बढ़ जाते हैं। लगभग 15 दिन बाद हरी सब्जियों के दाम सामान्य स्तर पर आ जाएंगे।

