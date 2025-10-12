माइक्रो बीट सिस्टम फेल! ग्वालियर में 12 बांग्लादेशी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के पास सालों से रह रहे आठ बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद एक और मामला सामने आ गया है। ग्वालियर के ही पुरानी छावनी इलाके में सालों से 12 बांग्लादेशी रह रहे थे। जब मप्र पुलिस का गोपनीय सर्वे शुरू हुआ और इनके दरवाजे पर पड़ताल के लिए पुलिस ने दस्तक दी तो इन्हें पकड़े जाने का संदेह हुआ।

दो माह पहले शुरू हुआ था सर्वे पुलिस इनकी पड़ताल नहीं कर पाई और यह पुलिस के इरादे भांप गए। गुपचुप यह लोग ग्वालियर से भाग गए। कुछ लोग चैन्नई तो कुछ लोग बंगाल भागे। इनके जो मोबाइल नंबर पुलिस के पास हैं, वह बंद आ रहे हैं। फिलहाल यह लोग बेसुराग हैं। इसलिए पुलिस अधिकारी भी चुप्पी साध गए हैं। यानि बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने का यह दूसरा मामला है। इसलिए अब आशंका है कि ग्वालियर के और भी इलाकों में ऐसे नागरिक हो सकते हैं, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है।