रीवा में अधिकारी से गन पॉइंट पर लूट, बदमाशों ने नकदी, मोबाइल छीना... ATM से निकाले 20 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा में परियोजना अधिकारी के साथ लूट की घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए और एटीएम से 20 हजार रुपये निकाल लिए। यह घटना रीवा प्रयागराज मार्ग पर देर रात हुई। बदमाशों ने कार लावारिस छोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा के साथ लूट की घटना ने सनसनी फैला दी है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए गन पॉइंट का इस्तेमाल किया और आसानी से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एटीएम से भी 20 हजार रुपये निकाल लिए। दीपक मिश्रा ने इसकी रिपोर्ट मनगवा थाना में दर्ज कराई है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। घटना बीती रात तकरीबन 11:30 बजे की बताई गई है। दूरभाष पर चर्चा करते हुए दीपक मिश्रा ने बताया कि वह जबलपुर से लौटते समय त्यौंथर जा रहे थे। जैसे ही वह बाईपास के समय पहुंचे इस समय अज्ञात लोगों द्वारा उनकी कर को ओवरटेक कर रोका गया बाद में उन्हें गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है।
