सर्दी के मौसम में जरा बच कर, हार्ट अटैक के 15 और ब्रेन हेमरेज के मामले 25 फीसदी बढ़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियरः लगातार गिरते तापमान का असर अब लोगों के दिल और दिमाग पर पड़ने लगा है। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी में 40 मरीज हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक व ब्रेन हेमरेज के पहुंच रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही सर्दी से इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है।

हार्ट अटैक के 15 और ब्रेन हेमरेज के 25 फीसदी मामले बढ़े उत्तर भारत में ठंड का दौर शुरू होने के साथ जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर दिखने लगा है। इससे न्यूनतम तापमान गिरावट दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़ने से कार्डियोलाजी में पलंग तक कम पड़ने लगे हैं। मरीजों को जमीन पर भर्ती करना पड़ रहा है। इधर न्यूरालाजी में भी पलंग कम पड़ने लगे हैं।

हार्ट अटैक के मामलों में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। ब्रेन हेमरेज के मामले 25 फीसदी बढ़े हैं। यह आंकड़ा तो शहर के शासकीय अस्पताल का है। निजी अस्पताल के आंकड़े इसमें जोड़ दें, तो आधा सैकड़ा से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यह हैं हार्ट अटैक के लक्षण दिल तक खून पहुंचाने वाली किसी एक या एक से अधिक धमनियों में रुकावट आने पर हार्ट अटैक आता है। सर्दियों में दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि धमनियां सिकुड़ती हैं और रक्त गाढ़ा होता जाता है। अगर सीने, बांह, कोहनी या छाती की हड्डियों में असहजता, दबाव, भारीपन या दर्द का अहसास हो तो हार्ट की शिकायत हो सकती है। इस दौरान पीठ, जबड़े, गले और बाहों में मरीज असहज महसूस करते हैं। मितली, पेट में समस्या, बहुत ज्यादा कमजोरी, दिल की धड़कनों का तेज या अनियमित होना भी इसके लक्षण हैं।