    By Anoop Bhargav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 05:09:41 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 05:09:41 PM (IST)
    'मीठे जहर' से सावधान... Gwalior में 1040 किलो मावा जब्त, लाखों में बताई जा रही है कीमत
    मावे से लदी जब्त ऑटो।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिरोल तिराहा पर दो ऑटो में लदा 1040 किलोग्राम मावा जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में मावे में अन्य फैट की मिलावट पाई गई है, जिसके बाद 26 डलियों में रखे कुल 2 लाख 58 हजार 250 रुपये कीमत के मावे को जब्त कर लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग और सिरोल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मावा पकड़ा गया।

    खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

    टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार शिरोमणि, गोविन्द नारायण सरगैयां, सतीश धाकड़, सतीश कुमार शर्मा और थाना प्रभारी सिरोल गोविन्द वल्लभ वागिल शामिल रहे। मुखबिर की सूचना पर एमपी 07 आरए 2811 और एमपी 07 आरए 0668 नंबर के दो ऑटो को रोका गया, जिनमें कुल 26 डलियों में मावा लदा हुआ था। पूछताछ में चालकों जितेन्द्र रजक (त्यागी नगर मुरार) और रवि कुशवाहा (मालनपुर) ने बताया कि यह मावा रवि सिंह निवासी ग्राम किटेहना, तहसील मौ जिला भिण्ड का है, जिसे जय मां रतनगढ़ डेयरी, भिण्ड से भेजा गया था। इससे पहले बुधवार को मौ से भेजा गया 558 किलो मावा जब्त किया जा चुका है।

    चलित लैब से हुई जांच, मिलावट का संदेह

    मौके पर मौजूद चलित खाद्य प्रयोगशाला के केमिस्ट पुष्पेन्द्र सिंह ने मावे की प्राथमिक जांच की, जिसमें अन्य फैट की मौजूदगी पाई गई। इससे मावा मिलावटी होने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश शिरोमणि और सतीश शर्मा ने सात नमूने लिए। जिनको जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मावे की अंतिम जांच रिपोर्ट भोपाल से आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के पहले नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वालों पर प्रशासन कड़ा शिकंजा कसने के मूड में है।

