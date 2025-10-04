Indore को रेलवे की सौगात, त्योहारी सीजन में इंदौर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहरों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा शुक्रवार से इंदौर से हजरत निजामुद्दीन (नई दिल्ली) के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन स्पेशल किराया पर शुरू हुआ। वहीं, एक अक्टूबर से इंदौर से खड़की (पुणे) शुरू हो चुकी है। दोनों ही ट्रेन में एक सेकंड एसी एवं 17 थर्ड एसी के कोच है। वहीं, 28 सितंबर से महू-इंदौर-रीवा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू हो चुकी है।

इंदौर के बीच चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे तीसरी बार पुन: विस्तारित किए गए। रेलवे विशेषज्ञों की मानें तो यात्रियों की संख्या देखते हुए इंदौर-हावड़ा और इंदौर-अजमेर-जयपुर ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। अजमेर के लिए नियमित रूप से सुबह इंदौर-जोधपुर ट्रेन है। दो साप्तहिक ट्रेनें चलाती है। अजमेर के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाना चाहिए।

द्विसाप्ताहिक स्पेशल इंदौर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन इंदौर से शुक्रवार से 30 नवंबर के बीच चलेगी। ट्रेन इंदौर से प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को शाम 05.00 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 05.00 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार हजरत निजामुद्दीन-इंदौर स्पेशल ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन से चार अक्टूबर से एक दिसंबर तक चलेगी। ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से प्रति शनिवार एवं सोमवार को सुबह 08.20 बजे चलेगी। इसी दिन रात 09.00 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, नागदा, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। थर्ड एसी 1545 और सेकंड़ एसी किराया 2120 रुपए है। पांच अक्टूबर को 11 वेटिंग है। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन इंदौर खड़की (पुणे) स्पेशल ट्रेन इंदौर से एक अक्टूबर से 26 नवंबर तक शुरू हुई। ट्रेन इंदौर से प्रति बुधवार को 11.15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 03.10 बजे खड़की रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार खड़की-इंदौर स्पेशल ट्रेन खड़की से दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन खड़की से प्रति गुरुवार को सुबह 05.10 बजे चलेगी और इसी दिन गुरुवार की रात ही 11.35 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।