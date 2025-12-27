शिक्षकों के लिए बड़ी खबर... अब 'ई-अटेंडेंस' से ही मिलेगा वेतन, पहुंचना ही नहीं, स्कूल में देना होगा पूरा समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिक्षकों को दिसंबर माह का ही नहीं, बल्कि अब आगे भी वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। कई शिक्षकों का मानना है कि आदेश केवल नवंबर महीने के लिए ही था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि अब वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए थे। तब शिक्षकों ने समझा था कि यह आदेश केवल नवंबर महीने के ही लिए है, लेकिन अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा।

शुरुआत में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत धीमा रहा यहां बता दें कि शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने का वेतन शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के आधार पर दिया था, जिससे जिले के तकरीबन सभी शिक्षक प्रभावित हुए थे यानी शिक्षकों को पांच दिन से लेकर पूरे महीने का वेतन ही रुक गया था। इस सख्ती के बाद शिक्षकों ने न केवल समय पर स्कूल पहुंचकर ई-अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया था, बल्कि निर्धारित छुट्टी के समय पर लॉग आउट भी करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत धीमा रहा, लेकिन अब महीने के अंत तक 90 प्रतिशत शिक्षक व शाला प्रभारी न केवल ई-अटेंडेंस लगाने के लिए लॉग इन हो रहे हैं, बल्कि लाग आउट भी हो रहे हैं।