शिक्षकों के लिए बड़ी खबर... अब 'ई-अटेंडेंस' से ही मिलेगा वेतन, पहुंचना ही नहीं, स्कूल में देना होगा पूरा समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिक्षकों को दिसंबर माह का ही नहीं, बल्कि अब आगे भी वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। कई शिक्षकों का मानना है कि आदेश केवल नवंबर महीने के लिए ही था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि अब वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए थे। तब शिक्षकों ने समझा था कि यह आदेश केवल नवंबर महीने के ही लिए है, लेकिन अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा।
यहां बता दें कि शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने का वेतन शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के आधार पर दिया था, जिससे जिले के तकरीबन सभी शिक्षक प्रभावित हुए थे यानी शिक्षकों को पांच दिन से लेकर पूरे महीने का वेतन ही रुक गया था। इस सख्ती के बाद शिक्षकों ने न केवल समय पर स्कूल पहुंचकर ई-अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया था, बल्कि निर्धारित छुट्टी के समय पर लॉग आउट भी करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत धीमा रहा, लेकिन अब महीने के अंत तक 90 प्रतिशत शिक्षक व शाला प्रभारी न केवल ई-अटेंडेंस लगाने के लिए लॉग इन हो रहे हैं, बल्कि लाग आउट भी हो रहे हैं।
जैसे-जैसे अब दिसंबर महीने का वेतन भुगतान का समय पास आ रहा है। शिक्षकों का ई-अटेंडेंस लगाने का ग्राफ भी बढ़ गया है। शुक्रवार को 90 प्रतिशत शिक्षकों व इतने ही प्रतिशत शाला प्रभारियों ने की ई-उपस्थिति रही। साथ ही अतिथि शिक्षकों की हाजिरी की प्रतिशत 93 प्रतिशत रहा। अब केवल 10 प्रतिशत शिक्षक व शाला प्रभारी ऐसे हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा रहे हैं।
26 दिसंबर यानी शुक्रवार को भी जिले के 90 प्रतिशत शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस लगाई है। अब स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक है। प्रयास है कि शत प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस लगाएं। हालांकि नवंबर के कटे हुए वेतन के भुगतान के लिए शिक्षकों के घोषणा पत्र धीरे-धीरे बीईओ के पास आ रहे हैं। जिनके घोषणा पत्र आ रहे हैं उनके वेतन भुगतान के लिए बिल कोषालय भेजा जा रहा है। दिसंबर ही नहीं, आगामी महीनों का वेतन भी अब ई-अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों को मिलेगा। - हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर।