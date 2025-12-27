मेरी खबरें
    छुट्टियां मनाने जा रहे हैं... पहले पता कर लें क्या हैं हालात? वृंदावन से वाराणसी व उज्जैन तक हाउसफुल

    Gwalior News: साल के अंतिम दिन चल रहे हैं। विंटर वेकेशन भी हैं और ऐसे में हर कोई छुट्टियां मनाने और नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा है। अब धार्मिक ...और पढ़ें

    By amit mishraEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 08:26:13 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 08:26:12 PM (IST)
    HighLights

    1. नए साल पर वृंदावन से उज्जैन तक 'हाउसफुल'
    2. मथुरा प्रशासन की 5 जनवरी तक न आने की अपील
    3. निकलने से पहले जान लें प्रमुख नगरों की एडवायजरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साल के अंतिम दिन चल रहे हैं। विंटर वेकेशन भी हैं और ऐसे में हर कोई छुट्टियां मनाने और नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा है। अब धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। वैसे भी नए साल के पहले दिन लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर आप भी छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं तो पहले वहां की स्थिति जरूर पता कर लें। विंटर वेकेशन और साल के अंतिम दिनों के चलते टूरिस्ट स्पाट से लेकर प्रमुख धार्मिक नगरी हाउसफुल हो गई हैं।

    वृंदावन से वाराणसी और उज्जैन तक में जमकर भीड़ है। बाहरी लोगों के कारण लगातार भीड़ बढ़ रही है, कई जगह इतनी भीड़ है कि होटल, धर्मशालाएं तक फुल हो गई हैं। कहीं बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है तो कहीं प्रशासन ने बढ़ती भीड़ के चलते यहां नए साल तक न आने की एडवायजरी ही जारी कर दी है। इसलिए जहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पता कर लें, वहां क्या हालात हैं।


    वृंदावन

    मथुरा में वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना में जमकर भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ वृंदावन में है। यहां बाहर की गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पांच जनवरी तक यहां न आने की अपील की है। वीकेंड चल रहा है, इसके चलते दिल्ली, एमपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तक के लोग यहां पहुंचे हैं। कई वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत भीड़ दिख रही है। यहां होटल, धर्मशाला, आश्रम तक में जगह नहीं है।

    वाराणसी

    यहां काशी विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर पहुंचने वालों की भीड़ में पिछले एक सप्ताह से इजाफा हो रहा है। अब यहां पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ में स्पर्श दर्शन पर दो जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

    अयोध्या

    यहां भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। जनवरी में यहां राम मंदिर की स्थापना को दो वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इसके चलते भी यहां भीड़ बढ़ रही है। पूरे माह यहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। शनिवार से यहां अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

    उज्जैन

    उज्जैन में महाकाल और कालभैरव दर्शन के लिए हर साल नए साल पर लोगों की भीड़ अधिक होती है। ग्वालियर से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

    ग्वालियर के आसपास यहां बढ़ रही भीड़

    दतिया में पीतांबरा पीठ मंदिर के व्यवस्थापक महेश दुबे के अनुसार पिछले साल, नववर्ष पर करीब 70 से 75 हजार के बीच श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में नववर्ष की खुशहाली के लिए माथा टेकने पहुंचे थे। इस बार भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के लगभग 52 होटलों व लाज आदि में अभी तक 2500 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है।

    ओरछा में होटल बुक होने के बाद यहां पर लोगों को होम स्टे और गेस्ट हाऊस में रुकना पड़ रहा है। ओरछा में करीब 110 होटेल हैं, जो वर्तमान में बुक हैं। इसके अलावा ओरछा, खजुराहो, आगरा में भी भीड़ बढ़ रही है। ग्वालियर से यहां काफी संख्या में लोग छुट्टियां और नया साल मनाने पहुंचते हैं।

