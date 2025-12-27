छुट्टियां मनाने जा रहे हैं... पहले पता कर लें क्या हैं हालात? वृंदावन से वाराणसी व उज्जैन तक हाउसफुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साल के अंतिम दिन चल रहे हैं। विंटर वेकेशन भी हैं और ऐसे में हर कोई छुट्टियां मनाने और नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा है। अब धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। वैसे भी नए साल के पहले दिन लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर आप भी छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं तो पहले वहां की स्थिति जरूर पता कर लें। विंटर वेकेशन और साल के अंतिम दिनों के चलते टूरिस्ट स्पाट से लेकर प्रमुख धार्मिक नगरी हाउसफुल हो गई हैं।

वृंदावन से वाराणसी और उज्जैन तक में जमकर भीड़ है। बाहरी लोगों के कारण लगातार भीड़ बढ़ रही है, कई जगह इतनी भीड़ है कि होटल, धर्मशालाएं तक फुल हो गई हैं। कहीं बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है तो कहीं प्रशासन ने बढ़ती भीड़ के चलते यहां नए साल तक न आने की एडवायजरी ही जारी कर दी है। इसलिए जहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पता कर लें, वहां क्या हालात हैं।

वृंदावन मथुरा में वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना में जमकर भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ वृंदावन में है। यहां बाहर की गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पांच जनवरी तक यहां न आने की अपील की है। वीकेंड चल रहा है, इसके चलते दिल्ली, एमपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तक के लोग यहां पहुंचे हैं। कई वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत भीड़ दिख रही है। यहां होटल, धर्मशाला, आश्रम तक में जगह नहीं है। वाराणसी यहां काशी विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर पहुंचने वालों की भीड़ में पिछले एक सप्ताह से इजाफा हो रहा है। अब यहां पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ में स्पर्श दर्शन पर दो जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं।