Gwalior में भाजपा नेता की दबंगई... जमीन कब्जाने बुलाए गुंडे, बुजुर्ग और महिला को पीटा, फिर की फायरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भाजपा में खेल प्रकोष्ठ के सह-संयोजक गौरव कुशवाह ने गिरवाई में वकील की जमीन कब्जाने के लिए भाड़े पर गुंडे राजू राजावत व अपने रिश्तेदारों को बुलाया। करीब दस गाड़ियों में सवार होकर हथियारबंद लोग पहुंचे। वकील की जमीन पर काम कर रहे किसान और उसके पूरे परिवार को घेर लिया। जमीन से खदेड़ने के लिए पहले पीटा, फिर जब किसान ने अपने गांव वालों को बुलाया तो गुंडे गोलियां चलाकर भागने लगे। गोली चलने से दहशत फैल गई।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें शहरवासियों ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देर रात गुंडे राजू राजावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ जारी है। जबकि मुख्य आरोपित भाजपा नेता व उसके साथी फरार हैं।

क्या है पूरा मामला? गिरवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीक्षित बगिया के पास रहने वाला नरेंद्र कुशवाह वकील केडी दीक्षित की जमीन बटाई पर लिया हुआ है। वह जमीन पर खेती करता है। रविवार दोपहर में वह जमीन पर काम कर रहा था। केडी दीक्षित का उनकी बहन संतोष पांडे से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। संतोष ने अपने हिस्से की जमीन का सौदा बगैर बटांकन, सीमांकन के ही भाजपा नेता और वार्ड-53 के पूर्व पार्षद के बेटे गौरव कुशवाह से कर लिया। जमीन बेचने के संबंध में अनुबंध हो गया है, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। बगैर रजिस्ट्री के ही गौरव कुशवाह गुंडे राजू राजावत, रिश्तेदार सुनील कुशवाह, विनोद पाल, सतीश कुशवाह, मोनू चौहान, मनोज शर्मा व करीब आधा सैंकड़ा नकाबपोश लोगों को लेकर दर्जनभर गाड़ियों से पहुंच गया। यह लोग हथियार से लैस थे। इन लोगों ने नरेंद्र, उसकी मां देवकी व अन्य स्वजनों से जमीन खाली करने के लिए कहा। जब इन लोगों ने कहा कि जमीन बटाई पर ली है तो मारपीट पर उतारू हे गए। गोली मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसी दौरान गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो इन लोगों ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाते हुए भाग निकले। ग्रामीणों ने गुंडे राजू राजावत की बंदूक छीन ली। एक गुंडे लाला यादव का नाम भी सामने आया है। वह भी अपने साथियों थे साथ यहां आया था।