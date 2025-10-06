मेरी खबरें
    टीकमगढ़ में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई... 20 हजार की रिश्वत लेते नेत्र सहायक रंगे हाथों पकड़ाया

    By Manish Asati
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 03:06:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 03:06:28 PM (IST)
    कार्रवाई करती हुई सागर लोकायुक्त की टीम।

    1. टीकमगढ़ अस्पताल में लोकायुक्त का ने मारा छापा
    2. नेत्र सहायक को 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा
    3. रिटायरमेंट के बाद फंड निकालने के एवज में मांगी रिश्वत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। जिला अस्पताल में लोकायुक्त टीम सागर ने नेत्र सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिटायर कर्मचारी द्वारा रिश्वत रुपी केमिकल लगे हुए नोट देने के बाद जैसे ही इशारा किया, तो टीम के सदस्य पहुंच गए और नेत्र सहायक से बीस हजार रुपये जब्त किए। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और कई अधिकारी अपने सीट से गायब हो गए।

    फंड निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत

    शिकायतकर्ता रमेश चंद्र नायक निवासी पहाड़ी बुजुर्ग ने बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ थे। हाल ही में रिटायर हुए हैं, जिनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फंड के भुगतान के लिए स्थापना बाबू संतोष अंबेडकर से कहा, तो उन्होंने नेत्र सहायक उमेश जैन से मिलने को कहा। उमेश जैन से मिलने पर उन्होंने 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इसमें 28 हजार रुपये देना तय हुआ था।

    नेत्र सहायक को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

    इसमें पहली किश्त के रुप में बीस हजार रुपये देते हुए नेत्र सहायक उमेश जैन को रंगे हाथों लोकायुक्त ने पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह काफी समय से उसके ही पैसों के भुगतान के लिए चक्कर काट रहा था। इसके बाद उसने लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई थी।

