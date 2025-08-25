मेरी खबरें
    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 07:56:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 07:56:03 PM (IST)
    बल्ब होल्डर में Spy Camera लगा ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ाया, इंजीनियरिंग छात्रा निकली मास्टरमाइंड
    HighLights

    1. आरोपी और उसके दोनों साथी गिरफ्तार।
    2. ऐसे हुआ राजफाश… सहेली को भी नहीं छोड़ा।
    3. वीडियो भेजकर बायफ्रेंड से एक लाख रुपये की मांग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर पुलिस ने होटल के कमरों में स्पाई कैमरे लगाकर कपल्स की रिकॉर्डिंग करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग की मास्टरमाइंड इंजीनियरिंग छात्रा राधा चौबे है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और दोस्त बृजेश धाकड़ के साथ मिलकर गिरोह बनाया था।

    आरोपी राधा और उसके दोनों साथी गिरफ्तार

    छात्रा ने अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के लिए होटल का कमरा बुक कराया और बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा लगाकर उनकी निजी रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में वीडियो भेजकर बायफ्रेंड से एक लाख रुपये की मांग की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने राधा और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा के मोबाइल और पेन ड्राइव से कई कपल्स के वीडियो मिले हैं।

    ऐसे हुआ राजफाश… सहेली को भी नहीं छोड़ा

    चीनोर निवासी पुष्पेंद्र प्रजापति (27) ने बताया कि 26 जुलाई को वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन में रुका था। यह कमरा गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने बुक किया था। पांच घंटे बाद वह किराया देकर होटल से चला गया था। कुछ दिन बाद उसके पास वाट्सएप पर मैसेज आया कि कमरे में उसके निजी पल रिकॉर्ड किए गए हैं और वीडियो वायरल होने से रोकना है, तो एक लाख रुपये देने होंगे।

    दबाव में आकर पुष्पेंद्र ने रुपये ट्रांसफर किए

    पुष्पेंद्र ने समय मांगा, तो आरोपितों ने तीन दिन की मोहलत दी। 23 अगस्त को फिर धमकी मिली कि अब जीने नहीं देंगे, 30 मिनट में रुपये अकाउंट में डालो। दबाव में आकर पुष्पेंद्र ने पहले पांच हजार, फिर 45 हजार रुपये ट्रांसफर किए। बाद में 50 हजार और मांगे गए। परेशान होकर उसने भाई को सब बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    pixelcheck
