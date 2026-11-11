दिलजीत का कॉन्सर्ट, अमिताभ का बंगला उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, UP में छुपा था आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को मिले ईमेल के ज़रिए इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कान्सर्ट और मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में बड़ी सफलता मिली है।

जांच में शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि ईमेल किसी विदेशी सर्वर या प्राक्सी के जरिए भेजा गया हो सकता है, लेकिन पुलिस और साइबर एक्सपट्र्स की गहन पड़ताल में यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ईमेल भारत के अंदर से ही भेजा गया है।