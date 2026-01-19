मेरी खबरें
    ग्वालियर में सटोरिए ने पुलिस पर हमला करने के लिए पाल रखे थे रोटवीलर डॉग, गिरफ्तार करने पहुंचती तो उन पर छोड़ देता

    ग्वालियर पुलिस को पता लगा कि रौनक बाथम के घर पर रोटवीलर ब्रीड के दो कुत्ते पले हुए हैं। यह दोनों कुत्ते पुलिस के लिए पाले गए हैं। यह घर से ही सट्टे का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 01:40:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 01:46:46 PM (IST)
    ग्वालियर में सटोरिए ने पुलिस पर हमला करने के लिए पाल रखे थे रोटवीलर डॉग, गिरफ्तार करने पहुंचती तो उन पर छोड़ देता
    सट्टेबाज रौनक बाथम एवं उसके साथी को कंपू थाना पुलिस ने पकड़ा। बीच में वह डॉग जिसे पुलिस से बचने के लिए पाला गया था, जब गिरफ्तार करने आती तो उन पर छोड़ देता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के कंपू में सट्टे का नेटवर्क चलाने वाले सट्टेबाज रौनक बाथम और उसके साथी अमन शर्मा व हिमांशु शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने ललितपुर कॉलोनी में शिवा वाल्मीकि से टेरर टैक्स मांगा था। टेरर टैक्स न देने पर शिवा की बेरहमी से मारपीट की। सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस मामले में पुलिस ने इन पर एफआईआर दर्ज की थी। आरोपितों की तलाश में कंपू थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार और उनकी टीम रात से ही लगी हुई थी।

    पुलिस को रविवार को पता लगा कि रौनक बाथम के घर पर रोटवीलर ब्रीड के दो कुत्ते पले हुए हैं। यह दोनों कुत्ते पुलिस के लिए पाले गए हैं। यह घर से ही सट्टे का नेटवर्क चलाता है। इसलिए जैसे ही पुलिस यहां दबिश देती है तो रोटवीलर पुलिस टीम पर छोड़ दिए जाते हैं। रविवार को कंपू थाना पुलिस नगर निगम की टीम को साथ लेकर पहुंची।


    पुलिस और नगर निगम की टीम ने दोपहर में घर में दबिश दी। यहां से दो रोटवीलर डॉग निगम टीम ने पकड़े और साथ ले गई। पुलिस लगातार आरोपितों के स्वजन पर दबाव बना रही थी। रात को तीनों आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ चल रही है।

    पुलिस पहुंची तो छोड़ दिए थे कुत्ते

    रौनक बाथम की मां गुल्लोबाई भी सट्टा माफिया है। इन लोगों के कारण पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। गड्ढे वाला मोहल्ला में यह सट्टे का अड्डा चलाते हैं। यहां पहले दारोगा जब फोर्स के साथ पहुंचा था तो हमला कर दिया था। दारोगा का सिर इसी परिवार ने फोड़ दिया था। रौनक बाथम ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला किया था। करीब दो साल पहले कंपू पुलिस ने यहां दबिश दी तो कुत्ते छोड़ दिए थे।

    नगर निगम की टीम से पकड़वाए गए कुत्ते

    युवक को टेरर टैक्स के लिए पीटने वाले गुंडों को पकड़ लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। कुत्ते भी नगर निगम की टीम से पकड़वा दिए हैं। अब लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। - रोबिन जैन, सीएसपी, इंदरगंज सर्किल।

