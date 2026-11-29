नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) ने ग्राम केदारपुर स्थित कुल 16.074 हेक्टेयर भूमि पर जारी तीन अलग-अलग आवासीय विकास अनुमतियों (अनुज्ञाओं) में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पर सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय संयुक्त संचालक ने इस मामले में संबंधित बिल्डरों, रियल एस्टेट फर्मों और एक गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन नोटिसों के दायरे में कई बड़े बिल्डर व रियल स्टेट फर्म शामिल हैं। शिकायत में यह आरोप है कि बिल्डरों ने जिन कॉलोनियों को लेकर अनुमतियां लीं उनमें कोर्ट के स्टे ऑर्डरों को नहीं बताया गया और इसके छिपाकर अनुमति प्राप्त कर ली।

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 14 फरवरी 2025 को ग्राम केदारपुर के विभिन्न सर्वे नंबरों (55/2, 55/4, 56, 57/3, 57/1, 60/2/3) की कुल 3.843 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भू-खण्डीय विकास के लिए अनुज्ञा जारी की गई थी।