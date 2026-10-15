चंबल में फिर गूंजी डकैतों की आहट, डकैत कल्ली गुर्जर ने इंस्टाग्राम पर लाइव फायरिंग कर पुलिस को दी खुली चुनौती

डकैत योगी गुर्जर ने सुनियोजित ढंग से धौलपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। कल्ली गुर्जर तभी से फरार चल रहा है। तिघरा में वारदात करने के बाद उसने हाल ही में घाटीगांव में पुलिस को खुली चुनौती दी। यहां हाइवे पर ट्रक चालक से टैरर टैक्स मांगा था। इसके बाद गोलियां भी चलाई थीं। तब से वह ग्वालियर से फरार था। पुलिस घेराबंदी नहीं कर पाई। इसके बाद मुरैना में गोलीबारी की और पुलिस की मुखबिरी के शक में हमला किया। यहां भी उसे पकड़ा नहीं जा सका।