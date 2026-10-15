MP High Court ने परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई, सरकार के फैसले पर कोर्ट की मुहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने बुधवार को सुनाए फैसले में राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैधानिक प्रविधानों के अनुरूप माना है। इसके साथ ही प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका में उठाई गई आपत्तियां खारिज हो गईं।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां और मांग

मामले में हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर राज्य सरकार की नौ फरवरी 2026 और बाद में जारी 10 अगस्त 2026 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मोटरयान अधिनियम की धारा 68 के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन निर्धारित कानूनी प्रविधानों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की थी कि प्राधिकरण का मुख्यालय ग्वालियर से बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि परिवहन आयुक्त का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है।