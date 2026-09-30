मां का फोन आया... नेटवर्क गड़बड़ाया तो छत पर चढ़कर बात करने लगा, छठी मंजिल से गिरकर युवक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर स्थित मानपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी बहुमंजिला इमारत की छत पर चढ़कर मोबाइल से अपनी मां से बात कर रहे 19 वर्षीय युवक का संतुलन अचानक बिगड़ गया। छह मंजिला इमारत की छत से नीचे सीधे फर्श पर गिरा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका सिर फट गया, कान, नाक और मुंह तक से खून निकलने लगा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया और मर्ग कायम किया।

मां का फोन आने पर अचानक मोबाइल नेटवर्क गड़बड़ा गया था, इसके चलते वह बात करने के लिए छत पर चढ़ गया। छत के ऊपर पानी की टंकी बनी है, वह यहां चढ़कर फोन पर बात कर रहा था। टहलकर बात करते समय अचानक वह गिर पड़ा। जिस समय यह हादसा हुआ, रात करीब आठ बज रहे थे और अंधेरा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।