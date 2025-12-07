मेरी खबरें
    Breaking News: कार की टक्कर से चीते की मौत, ग्वालियर के पास हुआ हादसा

    मध्य प्रदेश में ग्वालियर के घाटीगांव सिमरिया टांका पर रविवार सुबह एक कार ने सड़क पार कर रहे चीते को टक्कर मार दी। यह चीता गामिनी मादा चीता का शावक था, जिसके मुंह पर टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शावक के साथ दूसरा चीता बाल- बाल बच गया।

    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 11:08:17 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 11:34:23 AM (IST)
    हादसे की जगह पर जांच करने पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम।

    1. मादा चीता गामिनी का शावक केजी-3 हुआ दुर्घटना का शिकार
    2. इसके साथ मौजूद शावक केजी-4 लापता बताया जा रहा है
    3. वन विभाग की टीम लापता चीते की तलाश में जुट गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के घाटीगांव सिमरिया टांका पर रविवार सुबह एक कार ने सड़क पार कर रहे चीते को टक्कर मार दी। यह चीता गामिनी मादा चीता का शावक था, जिसके मुंह पर टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शावक के साथ दूसरा चीता बाल- बाल बच गया। जिस चीते की मौत हुई उसका नाम केजी-3 बताया जा रहा है, उसके साथ मौजूद केजी-4 चीता लापता है।

    हादसा सुबह सुबह हुआ जिस समय ज्यादा उजाला नहीं था। मौके पर डीएफओ ग्वालियर सहित पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। बता दें कि काफी दिनों से कूनो से निकलकर चीतों का ग्वालियर में मूवमेंट है और यह घाटीगांव इलाके में घूम रहे हैं।


    कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था चीतों का वीडियो

    ग्वालियर के करीब करहिया थाना इलाके की गोलार घाटी में चीते नजर आए थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दो चीते सड़क के किनारे गायों के झुंड के बीच नजर आए थे। इन्हें देखकर वहां से गुजर रहे लोग डर गए थे। कुछ लोगों ने मोबाइल से इनका वीडियो बना लिया था। चीतों के इलाके में होने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम लगातार इन पर नजर बनाए हुए थी।

