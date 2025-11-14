Cheetah in MP: कूनो नेशनल पार्क फिर बड़े रोमांच की तैयारी, आज से दूसरा फॉरेस्ट रिट्रीट

वरुण शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में वर्ष 2023 के बाद इस वर्ष फिर बड़े रोमांच की तैयारी है। 14 नवंबर से कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट फेस्ट सीजन-2.0 शुरू हो रहा है। इसमें पर्यटकों को जंगल सफारी के जरिये चीतों को प्राकृतिक रहवास में दिखाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए भव्य टेंट सिटी बनाई गई है। इसके साथ कई एडवेंचर (साहसिक) गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र होंगी।

चीतों के बारे में जानकारी देने के लिए चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किया गया है। यहां पर्यटक चीतों के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। इस बार भी 25 टेंट हाउस तैयार होंगे, जिसमें देश-विदेश के पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। इस सीजन में पर्यटक कूनो की समृद्ध जैव विविधता के बीच ग्लैंपिंग (लग्जरी सुविधाओं के साथ कैंपिंग) का अनूठा अनुभव ले सकेंगे।

पहले फॉरेस्ट रिट्रीट में नहीं दिखे थे चीते कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 24 चीते हैं। इनमें से 16 चीते खुले जंगल में और आठ चीते बड़े बाड़ों में हैं। वर्ष 2023 के पहले फॉरेस्ट रिट्रीट में पर्यटक चीतों को नहीं देख सके थे। कूनो में जंगल सफारी के लिए फिलहाल 10 वाहन चल रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पार्क प्रबंधन की ओर से रिट्रीट में सोविनियर सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, इसमें पार्क और चीतों से जुड़ी चीजों को पर्यटकों के लिए रखा जाएगा। पर्यटक इन्हें खरीद भी सकेंगे। टेंट सिटी के साथ ही विलेज वाक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय प्रस्तुतियां, बर्ड वाचिंग, नाइट वाक से लेकर अन्य गतिविधियां भी पर्यटकों के लिए रहेंगी। यह आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड निजी कंपनी के सहयोग से कर रहा है।