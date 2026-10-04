भितरवार में छत्तीसगढ़ पुलिस की दबिश, साइबर ठगी के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भितरवार। साइबर ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नारायणपुर थाना पुलिस ने आधी रात भितरवार में दबिश देकर तीन युवकों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई वार्ड-4 में की गई, जहां हाल में रह रहे आकाश रावत निवासी भैंसा सुनारी, जिला शिवपुरी को पकड़ा गया। उसे साइबर फ्राड के नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

खातों का नेटवर्क बनाकर रकम खपाने का आरोप पुलिस सूत्रों के अनुसार, आकाश रावत पर छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और हैदराबाद सहित अन्य स्थानों से जुड़े साइबर ठगी के मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। वह युवकों को बैंक खाते खुलवाने के लिए तैयार करता था।