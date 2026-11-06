सिगरेट-गुटखा नहीं दिया तो दुकानदार पर कर दी कट्टे से फायरिंग, दुकान बंद करने पर भड़के थे कार सवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। घाटीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जखा में मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार युवकों ने कट्टे से हवाई फायर कर दिया। सिगरेट और गुटखा नहीं मिलने पर आरोपितों ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी।

पहले मारपीट की, फिर गोलियां चलाकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने पहले एक पक्ष फिर दूसरे पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। ग्राम जखा निवासी पंजाब सिंह रावत रात में अपनी दुकान बंद कर घर के बाहर गांव के सुरेंद्र रावत और सिमरिया टांका निवासी इंदर बघेल के साथ बैठे हुए थे।