शीतला माता मंदिर हादसा: सीएम मोहन यादव के काफिले के आगे लेटी महिला, मचा हड़कंप, घायलों से मिलने पहुंचे थे ट्रॉमा सेंटर

मुख्यमंत्री सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उपचार की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया मुख्यमंत्री को घायलों की स्थिति और हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देते नजर आए।

मुख्यमंत्री सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उपचार की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया मुख्यमंत्री को घायलों की स्थिति और हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देते नजर आए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर के गेट पर हुए भीषण हादसे के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे।

ट्रॉमा सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच जारी है और मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इससे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ट्रॉमा सेंटर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जाते समय सीएम का काफिला रोकने के लिए सड़क पर लेटी घायल की परिजन। https://t.co/nvpfCPNiOS — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 19, 2026

काफिला निकलते समय सड़क पर लेटी घायल की परिजन

ट्रॉमा सेंटर से मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होने के दौरान एक घायल की परिजन सड़क पर लेट गईं। इससे मौके पर अचानक हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

जीआरएमसी डीन के साथ मारपीट की सूचना

इसी दौरान जीआरएमसी के डीन मनोज शर्मा को थप्पड़ मारे जाने की सूचना भी सामने आई। घटना की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी की पुष्टि की जानी बाकी है।

घायलों से मिलने के बाद मृतकों के स्वजन से करेंगे मुलाकात

बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक भी कर सकते हैं।

इसमें हादसे के कारणों, घायलों के उपचार और जिम्मेदारों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा किए जाने की संभावना है।