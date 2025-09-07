मेरी खबरें
    बड़ी बेपरवाही... गोंडवाना एक्सप्रेस में अचानक बदला कोच डिस्प्ले, रेलवे की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत

    ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत हो गई। शनिवार-रविवार की रात गोंडवाना एक्सप्रेस आने के दौरान गडबड़ हुई। प्लेटफॉर्म-2 पर ट्रेन आने से पहले कोच डिस्प्ले गलत दिखा दिया गया।

    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 10:50:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 10:50:19 PM (IST)
    बड़ी बेपरवाही... गोंडवाना एक्सप्रेस में अचानक बदला कोच डिस्प्ले, रेलवे की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत
    गोंडवाना एक्सप्रेस में अचानक बदला कोच डिस्प्ले

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत हो गई। शनिवार-रविवार की रात गोंडवाना एक्सप्रेस आने के दौरान गडबड़ हुई। प्लेटफॉर्म-2 पर ट्रेन आने से पहले कोच डिस्प्ले गलत दिखा दिया गया। जहां एसी कोच आगे की ओर लगने थे, उन्हें पीछे दिखाया गया और स्लीपर कोच आगे दर्शा दिए गए, इस गड़बड़ी का खामियाजा सीधा यात्रियों को भुगतना पड़ा।

    अपने-अपने कोच की तलाश में इधर-उधर भागे

    यात्रियों ने भारी नाराजगी भी जताई और रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। रात करीब 12 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, यात्री अपने-अपने कोच की तलाश में इधर-उधर भागने लगे। पूरा प्लेटफॉर्म अफरा-तफरी का दृश्य बना रहा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि ट्रेन को निर्धारित दो मिनट के बजाय चार मिनट तक रुकना पड़ा। यह सब रेलवे की एक चूक से हुआ, जिसने यात्रियों की जान तक खतरे में डाल दी।

    कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना

    परेशान यात्रियों की मदद कुलियों ने की और उनके सामान को सही कोच तक पहुंचाया। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ। 12 अगस्त को भी स्टेशन पर गलत डिस्प्ले से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तब महाकौशल एक्सप्रेस की जगह श्रीधाम एक्सप्रेस का डिस्प्ले लगा दिया गया था। शिकायत के बाद कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना और एक कर्मचारी को हटाने की कार्रवाई की गई थी।

