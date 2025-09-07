बड़ी बेपरवाही... गोंडवाना एक्सप्रेस में अचानक बदला कोच डिस्प्ले, रेलवे की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यात्रियों की फजीहत हो गई। शनिवार-रविवार की रात गोंडवाना एक्सप्रेस आने के दौरान गडबड़ हुई। प्लेटफॉर्म-2 पर ट्रेन आने से पहले कोच डिस्प्ले गलत दिखा दिया गया। जहां एसी कोच आगे की ओर लगने थे, उन्हें पीछे दिखाया गया और स्लीपर कोच आगे दर्शा दिए गए, इस गड़बड़ी का खामियाजा सीधा यात्रियों को भुगतना पड़ा।

अपने-अपने कोच की तलाश में इधर-उधर भागे यात्रियों ने भारी नाराजगी भी जताई और रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। रात करीब 12 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, यात्री अपने-अपने कोच की तलाश में इधर-उधर भागने लगे। पूरा प्लेटफॉर्म अफरा-तफरी का दृश्य बना रहा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि ट्रेन को निर्धारित दो मिनट के बजाय चार मिनट तक रुकना पड़ा। यह सब रेलवे की एक चूक से हुआ, जिसने यात्रियों की जान तक खतरे में डाल दी।