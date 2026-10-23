ग्वालियर के टोडोज कैफे में बवाल, डांस फ्लोर पर धक्का-मुक्की के बाद बाहर जमकर चले लाठी-डंडे, चार घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के इंदरगंज चौराहा स्थित टोडोज कैफे में बीती रात जमकर बवाल हुआ। यहां डांस फ्लोर पर मुंहवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कैफे के बाहर हमला कर दिया। स्कॉर्पियो की भी तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना में चार लोग घायल हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

डांस करते समय धक्का-मुक्की को लेकर विवाद महाराजपुरा निवासी कौशलेंद्र तोमर अपने तीन साथी दोस्तों अभिषेक, शिवम और प्रवीण के साथ रात को एक पार्टी में शामिल होने स्कॉर्पियो से टोडोज कैफे पहुंचे थे। क्लब के भीतर डांस फ्लोर पर सभी नाच रहे थे। डांस करते वक्त भीड़भाड़ में किसी बात पर एक अन्य गुट के युवकों से उनका धक्का-मुक्की को लेकर विवाद हो गया।