'ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं', मिलावटी घी केस में अमूल को MP हाईकोर्ट से राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य-प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ की एकलपीठ ने अमूल कंपनी (गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड) के खिलाफ चल रही खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई को समाप्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था अमूल के नाम और लोगो का अनुचित उपयोग करते हुए नकली या मिलावटी उत्पाद बेचती है, तो इसके लिए मूल निर्माता कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

क्या था मामला? मामला वर्ष 2009 का है, जब ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पकड़े गए ट्रक में अमूल, स्नेह गोपाल और कृष्णा ब्रांड के घी के डिब्बे भरे थे। चालक कोई बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नमूने की जांच के बाद घी मिलावटी पाया गया। इसके बाद खाद्य विभाग ने अमूल समेत अन्य ब्रांड्स के खिलाफ मिलावट का मामला दर्ज किया था। 2010 में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अमूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।