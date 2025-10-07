MP में महिला की संदिग्ध मौत... स्वजन ने क्लिनिक पर काटा जमकर हंगामा, डॉक्टर पर फर्जी डिग्री का लगाया आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: जूनि इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लिनिक में इलेक्ट्रोपैथी डाक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि नियमानुसार सिर्फ एलोपैथी डाक्टर ही इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन से महिला मंजू चौहान की मौत का आरोप लगाते हुए स्वजन ने डा. ज्ञानचंद पंजवानी के हर्ष क्लिनिक पर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची।
स्वजन ने आरोप लगाया कि डाक्टर के पास पाकिस्तान की डिग्री है। यह क्लिनिक डा. ज्ञानचंद पंजवानी का है। वह बीमार है, इसके चलते तीन माह से यहां नहीं आए है। उनके स्थान पर डा. श्रीचंद, जिनके पास इलेक्ट्रोपैथी (BEMS) की डिग्री है उन्होंने इलाज किया। लक्ष्मण खेड़े ने बताया कि महिला को गलत डाक्टर ने इंजेक्शन लगाया है। यहां अवैध रूप से 15 बेड लगाए गए है, जहां मरीजों को भर्ती किया जाता है। तीन माह से मुख्य डाक्टर अवकाश पर है, लेकिन उनकी जगह फर्जी डाक्टर उपचार कर रहे हैं।
मामले में डा. पंजवानी का कहना है कि 18 सितंबर को लेकर मंजू (45) को इलाज के लिए क्लिनिक पर लेकर आए थे। महिला मनोरोगी थी। उसका प्रारंभिक इलाज किया। इसके बाद घर जाकर वापस तबीयत बिगड़ी तो स्वजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी मौत हो गई।
इसके बाद छह अक्टूबर को स्वजन मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर क्लीनिक आए थे। उन्हें बाद में देने के कहा तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। जूनी इंदौर टीआई अनिल गुप्ता का कहना है कि क्लिनिक पर महिला के स्वजन पहुंचे थे। मामले की जांच की जा रही है।