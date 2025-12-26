31 दिसंबर तक सुधार लें ITR की गलतियां, वरना अटक जाएगा रिफंड, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) भर दिया है, लेकिन उसमें कोई जानकारी छूट गई है या गलती हो गई है, तो आपके पास उसे सुधारने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। 31 दिसंबर रिवाइज्ड आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है। ग्वालियर के हजारों करदाताओं को विभाग की ओर से एसएमएस और ई-मेल के जरिए अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं।

क्यों अटक सकता है आपका रिफंड? आयकर विभाग के अनुसार, यदि आपकी भरी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा में मिस मैच पाया जाता है, तो आपका रिफंड रोका जा सकता है। विभाग का प्रोसेसिंग सेंटर रिटर्न की जांच के दौरान गलतियों को पकड़कर नोटिस भेज रहा है।