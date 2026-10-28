मध्य प्रदेश के 149 टोल प्लाजा की हाइटेक निगरानी प्रोजेक्ट की लागत 20 लाख रुपये बढ़ाई

प्रियंक शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर। ग्वालियर चंबल अंचल के 19 सहित प्रदेश के 149 टोल प्लाजा अब एक ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने सभी टोल प्लाजाओं को भोपाल मुख्यालय से मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क के जरिए जोड़ने की प्रक्रिया गत जुलाई माह में शुरू की थी और 3.81 करोड़ रुपये की राशि का टेंडर भी जारी किया था, लेकिन एमपीआरडीसी को इस राशि में कोई ठेकेदार नहीं मिल सका।

ऐसे में अब दोबारा मूल्यांकन कर इस प्रोजेक्ट की लागत में 20 लाख रुपये का इजाफा किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भोपाल मुख्यालय से हर टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। किसी भी टोल प्लाजा पर नेटवर्क डाउन होने, कनेक्टिविटी बाधित होने, डेटा ट्रांसफर में गड़बड़ी या बैंडविड्थ कम मिलने की सूचना तत्काल मुख्यालय तक पहुंच जाएगी।