CRPF जवान ने छात्रा से शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, तीन साल बाद मुकरा; FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा को शादी का झांसा देकर सीआरपीएफ जवान सौरभ सेंगर ने दुष्कर्म किया। करीब तीन साल से वह उसके साथ गलत काम कर रहा था। कई बार उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब छात्रा ने शादी के कहा तो मुकर गया। छात्रा का फोन भी उसने उठाना बंद कर दिया।

छात्रा ने स्वजन को बताया और स्वजन के साथ पड़ाव थाने पहुंचकर एफआइआर दर्ज कराई। मूल रूप से मुरैना की रहने वाली छात्रा गोला का मंदिर इलाके में अपनी बहन के साथ किराये से रहती है। वह यहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।