आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने पूर्व प्रेमिका की काटी नाक, कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिला न्यायालय के इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की नाक काटने के गंभीर मामले के आरोपी जीतू रजक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना विश्वविद्यालय में अपराध दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की नाक पर गंभीर और स्थायी विकृति पाई गई है तथा मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए जमानत देना सही नहीं है।

यह है मामला 10 नवंबर 2025 को फरियादी राजकुमारी विश्वकर्मा सुबह घर के बाहर कचरा डालने निकली थीं, तभी आवेदक जीतू रजक वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और हाथ में मौजूद नुकीली वस्तु से उसकी नाक पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।