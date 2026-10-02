सुबह SDM-खनिज विभाग पर गाड़ियां छोड़ने का आरोप, रात में शिकायतकर्ता पर ही FIR; ग्वालियर में अवैध खनन कार्रवाई पर सवाल

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार को इस मामले में एक ऐसा संयोग देखने को मिला जिसने पूरी कार्रवाई को विवादों में ला दिया। सुबह के समय एक व्यक्ति ने जनसुनवाई में पहुंचकर डबरा एसडीएम और खनिज विभाग की टीम पर अवैध खनन में पकड़ी गई गाड़ियां छोड़ने का आरोप लगाया। उसी रात शिकायतकर्ता समेत छह लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई।